La squadra. Oggi la ripresa. Saranno da valutare. Ricci e Morichelli

Alessandro Formisano riduce la "vacanza" dei biancorossi. L’appuntamento per la ripresa è fissato per oggi pomeriggio anzichè per domani, come era in programma subito dopo il match. Il Perugia tornerà in campo tra sei giorni, nel posticipo del secondo turno del girone di ritorno, lunedì sera sul campo del Pescara (fischio di inizio alle 20,30). E oggi pomeriggio la squadra si ritroverà a Pian di Massiano per iniziare a preparare la sfida contro gli abruzzesi reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus Next Gen. Alla ripresa fari puntati sulle condizioni di Federico Ricci, uscito dal campo per un fastidio ad una caviglia. L’autore della rete che ha sbloccato la gara con la Lucchese confida di essere a disposizione per la gara in Abruzzo ma serviranno accertamenti. Alla ripresa sarà anche valutata la condizione di Morichelli che ha saltato l’ultimo incontro per un problema fisico. Niente da fare ancora per Vazquez che sta recuperando dal problema muscolare e ne avrà ancora per un paio di settimane, ma la nota positiva è il rientro di Seghetti che ha scontato le due giornate di squalifica e torna quindi a disposizione di Formisano. Mentre Lisi, contro il Pescara, sconterà la terza e ultima giornata di squalifica.