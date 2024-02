La squadra. Ricci, Dell’Orco e Paz sono tornati nel gruppo

Biancorossi in campo ieri mattina a Pian di Massiano in vista della partita con la Juventus Next Gen in agenda domenica al Curi alle 16,15. Buone notizie per Formisano: Dell’Orco, Ricci e Paz sono tornati in gruppo, hanno svolto la seduta completa insieme ai compagni e saranno a disposizione per la partita di domenica. Sarà disponibile anche Bartolomei che ha ripreso col gruppo a inizio settimana. Ancora lunga la lista dei giocatori indisponibili: Angella è out insieme a Bozzolan e Vazquez (che sono attesi in gruppo la prossima settimana in vista della partita ancora interna con la Recanatese) e Vulikic. Per la gara contro la Juventus non sarà disponibile Kouan, squalificato.

A partire da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per la gara anche al botteghino di Pian di Massiano, al mattino dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.