La squadra. Ricci e Morichelli non ce la fanno. Angella prova: oggi il verdetto

PERUGIA - Alessandro Formisano chiude le porte di Pian di Massiano. Il tecnico biancorosso è alle prese con una forte emergenza e deve valutare con attenzioni le scelte da compiere per il match di domenica con la Spal. Ci sono situazioni ancora in bilico, per esempio quella relativa al capitano Angella. Il difensore centrale ha riportato un problema nella gara con il Pescara che lo ha costretto a uscire dal campo prima, in questi giorni il centrale ha lavorato a parte ma prima di alzare bandiera bianca sarà fatta un’altra verifica, oggi. Non è quindi escluso che Angella alla fine possa dare la sua disponibilità. Il verdetto sarà nella seduta di questa mattina a Pian di Massiano. Restando in difesa, per uno che potrebbe esserci a un’assenza certa, quella di Morichelli che, dopo l’infortunio si è fermato per l’influenza. Il giocatore ieri ha lavorato a parte.

In difesa torna disponibile Mezzoni, jolly per Formisano, che può schierarlo sia sulla fascia che nel pacchetto dei tre. Sempre per le fasce, al rientro anche Bozzolan sulla corsia mancina e Lisi dopo la lunga squalifica. A centrocampo fuori Iannoni e Santoro per squalifica, mentre in attacco, ancora indisponibile Vazquez che è, comunque, sulla via del recupero. Ancora indisponibile Ricci che anche ieri ha svolto un lavoro differenziato e potrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana.

Per il reparto avanzato Formisano ritrova a pieno ritmo Matos dopo la scorsa settimana a singhiozzo per un permesso ottenuto dal calciatore.