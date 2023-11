La squadra. Ripresa oggi a Ellera. Angella sotto la lente

Non c’è tempo da perdere. E soprattutto non c’è tempo per i rimpianti. Il Perugia dovrà fare tesoro del pareggio di Pineto e rialzarsi per affrontare al meglio il prossimo appuntamento, sabato prossimo al Curi contro la Carrarese. Francesco Baldini ha concesso alla squadra la domenica libera, da oggi si torna in campo. La ripresa è fissata per stamattina sul campo di Ellera. E alla ripresa si farà una prima valutazione sulle condizioni della squadra. Sotto la lente il capitano Gabriele Angella: il difensore ha saltato le ultime due partite, si è fermato per un risentimento muscolare e i primi giorni della settimana saranno decisivi per capire la sua disponibilità già sabato con la Carrarese. Potrebbe rientrare Dell’Orco che con una settimana in più di lavoro potrebbe essere pronto per giocare. Alla ripresa si avrà già un quadro più chiaro.