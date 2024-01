La squadra. Ripresa, Ricci a riposo ma lunedì ci sarà. Morichelli in dubbio

Ripresa a Pian di Massiano per il Perugia di Formisano dopo il successo in casa con la Lucchese e in vista del posticipo in casa del Pescara, lunedì sera. Alla ripresa dei lavori l’allenatore biancorosso ha lavorato con i calciatori che non sono scesi in campo domenica e con quelli che sono subentrati in corsa. In campo anche Seghetti e Lisi che hanno saltato la gara per squalifica. L’attaccante è pronto a rientrare, sarà in campo contro la squadra di Zeman, mentre l’esterno sinistro deve ancora scontare un turno di stop: tornerà a disposizione per il match interno contro la Spal. Assente alla ripresa degli allenamenti Ricci, uscito dal campo per un problema ad una caviglia. Ma il disturbo non preoccupa lo staff biancorosso, l’attaccante dovrebbe rientrare presto ed essere a disposizione per il posticipo in Abruzzo. Resta invece da valutare la disponibilità di Morichelli che anche ieri ha svolto un lavoro differenziato. Nei prossimi giorni si farà chiarezza sulle condizioni del difensore centrale. Ancora indisponibile, invece, Vazquez che continua il lavoro di recupero. Il programma della settimana del Perugia prosegue con sedute al mattino.