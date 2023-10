La squadra. Santoro oggi in gruppo. In porta torna Adamonis

Biancorossi subito in campo dopo la lunga trasferta di Alessandria. Francesco Baldini ha fissato la seduta per ieri pomeriggio. Buone notizie arrivano da Bozzolan che si è regolarmente allenato dopo lo stop durante la partita con la Juventus Next Gen. Ancora assente Santoro, alle prese con l’influenza: il centrocampista è comunque atteso per la seduta di oggi (sempre di pomeriggio). Ci sarà da capire se Baldini deciderà di impiegarlo a Recanati o se lascerà che si riprenda al meglio in vista della gara di lunedì al Curi contro l’Entella. Dopo tre turni di squalifica giovedì rientra Adamonis, a lasciargli il posto sarà Furlan che in queste tre gare ha comunque sostituito il numero uno biancorosso con buone prestazioni. Dopo il lavoro di scarico di ieri per chi ha giocato, oggi il gruppo si riunisce per la prima, e anche penultima, seduta prima del match di giovedì sera.