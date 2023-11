La squadra. Seghetti resta a riposo

Nuova seduta di allenamento, ieri mattina, a Ellera per i biancorossi di Francesco Baldini. L’attenzione si è spostata sull’attacco: il tecnico del Grifo, infatti, non ha potuto lavorare con Vazquez che è alle prese con un infortunio muscolare e neanche con Seghetti, a riposo precauzionale. Il giovane attaccante, infatti, non avrebbe smaltito al meglio la sfida con la Carrarese. Lo staff biancorosso è comunque ottimista in vista della partita in agenda domenica sul campo di Olbia e aspetta Seghetti già nella seduta di questa mattina, ancora sul campo di Ellera.

Altro assente, ieri mattina, Damiano Cancellieri (nella foto), oggi si capirà se si è trattato di un’assenza senza strascichi oppure se il terzino dovrà stare ancora ai box. Intanto si scalda Bozzolan. Il tecnico del Perugia dovrà, invece, sicuramente rinunciare a Edoardo Iannoni che deve scontare il turno di squalifica. Baldini dovrà trovare una soluzione a centrocampo, due le soluzioni: Santoro arretrato con Ricci sulla trequarti, oppure l’inserimento in mediana di uno tra Torrasi e Acella con Santoro alle spalle della coppia d’attacco.

Senza Vazquez, Baldini potrebbe riproporre Seghetti e Matos.