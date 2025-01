La squadra. Zauli e la difesa in emergenza. In mediana rientra Torrasi

Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi di Lamberto Zauli. Il gruppo è al lavoro per preparare la prossima sfida in programma sabato pomeriggio sul campo del Rimini. L’allenatore del Perugia è alle prese con una lunga serie di defezioni, concentrate tutte nel reparto arretrato. Niente da fare per Mezzoni e Angella che si uniscono all’infortunato Riccardi e che creano un vuoto nel pacchetto arretrato di fronte a Gemello. Zauli, in questi giorni, dovrà verificare la disponibilità di Dell’Orco: il centrale era pronto anche per giocare contro il Pescara, poi il terreno ghiacciato ha imposto cautela.

La valutazione andrà fatta anche per la prossima gara, visto che i biancorossi giocheranno sul campo sintetico. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire la disponibilità del centrale e la scelta che deciderà di fare Lamberto Zauli. Nel caso in cui il tecnico del Perugia opterà per non schierarlo, al centro del reparto ci saranno Plaia e Amoran, mentre sulla fascia destra, vista l’assenza di Mezzoni, ci sarà spazio, presumibilmente, per Leo.

In mezzo al campo, invece, Zauli potrà contare sul rientro di Torrasi che ha scontato il turno di squalifica. Sarà ballottaggio con Broh per una maglia dal primo minuto insieme a Giunti.

In attacco, invece, il Perugia aspetta il ritorno di Seghetti. L’attaccante ha risolto i suoi problemi fisici e dopo la partita con il Rimini tornerà ad allenarsi con la squadra.

Il programma dei biancorossi proseguirà con sedute al mattino fino alla rifinitura di venerdì, vigilia del match.