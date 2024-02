LA STORIA. La società ricorda. Castagner e Frosio

PERUGIA - Due grandi campioni, in campo e fuori. L’AC Perugia Calcio ricorda Ilario Castagner e Pierluigi Frosio. A un anno dalla sua scomparsa, il club biancorosso ha celebrato il primo allenatore della Serie A a terminare un’annata da imbattuto ma senza vincere il campionato, alla guida di quello che poi fu chiamato il “Perugia dei miracoli”. Castagner, scomparso il 18 febbraio dell’anno scorso, ha allenato il Grifo anche in altre due fasi (1993-1995 e 1998-1999). Da ricordare la vittoria della Coppa Piano Karl Rappan nel 1978 e la vittoria di tre campionati. La società di Santopadre ieri ha ricordato anche Pierluigi Frosio, storico capitano biancorosso, scomparso due anni fa. Con 323 presenze è il secondo giocatore per numero di partite nella storia del club e il primo per numero di presenze in Serie A (170). "Un capitano ma soprattutto un uomo dal grande carisma e forza, un punto di riferimento per compagni e tifosi".