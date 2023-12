L’allenatore. "L’episodio del raddoppio ci ha tagliato le gambe»

PERUGIA - "Nel momento in cui i ragazzi si sono scrollati di dosso la paura hanno iniziato a giocare e dominare. L’episodio che ci ha tagliato le gambe è stata la circostanza del 2-0 quando l’assistente aveva alzato la bandierina e invece l’arbitro ha convalidato la rete". Alessandro Formisano guarda al futuro con fiducia nonostante un debutto da incubo per la sua squadra. "Ripartiamo dal secondo tempo. Giocavamo contro la più forte, hanno capitalizzato tutte le occasioni concesse. Dobbiamo costruire una mentalità attraverso il gioco e la volontà messa in campo nel secondo tempo. Non è facile in questo ambiente trovare la forza ma bisogna crescere e lo si fa anche attraverso le critiche - ha spiegato ai microfoni di Umbria Tv - . Ogni cambiamento richiede tempo. Non possiamo chiedere ai ragazzi di cambiare mentalità dalla mattina alla sera. La mia idea di calcio richiede tempo di adattamento".