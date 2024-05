L’analisi del difensore. Dell’Orco: "Abbiamo dato tutto. Ma è mancata l’identità di squadra»

PERUGIA - "Abbiamo dato tutto per recuperare la partita". E’ amareggiato Cristian Dell’Orco, dopo l’uscita dai play off. "Il gol del 2-1 non incide sul passaggio del turno però è la dimostrazione che ci abbiamo provato fino alla fine. Dovevamo essere più bravi a sfruttare l’inerzia della partita quando si era messa a nostro favore dopo il vantaggio. C’è rammarico ma gli errori nel calcio capitano, in tutte le categoria, anche in Champions. Non c’è da colpevolizzare nessuno, le partite si vincono e si perdono in undici. Purtroppo era una salita troppo ripida per noi dopo l’andata". Il difensore - nel post partita con la Carrarese - ha analizzato la stagione. "Non è stato facile ripartire in quel limbo, con giocatori che in B volevano restare, in C no. Questa però non è un attenuante. Ci dispiace, avevamo una squadra per puntare a fare il salto". Quest’anno - secondo Dell’Orco, è mancata l’identità di squadra. "Abbiamo cambiato allenatore e poi anche filosofia con i giovani. Il limite più grosso? Non abbiamo avuto continuità di risultati. Ma questa viene dall’identità di squadra, se ce l’hai forte riesci ad essere più quadrato".