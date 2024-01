L’arbitro. C’è Cherchi di Carbonia. Sono 3 i diffidati

Sarà l’arbitro Luca Cherchi di Carbonia a dirigere il match tra Pontedera e Perugia, in programma sabato alle 18,30, e valevole per la ventitreesima giornata del campionato di serie C girone B. Ad assisterlo ci saranno Mario Pinna di Oristano ed Emanuele Renzullo di Torre del Greco, mentre il quarto ufficiale sarà Stefano Calzolari di Albenga. Sarà il primo incrocio tra Cherchi e la prima squadra del Perugia. Il fischietto di Carbonia ha invece già diretto una gara della Primavera biancorossa: Pisa–Perugia 0-0 del 14 dicembre 2019. Mentre nel girone B ha fischiato il match Ancona-Gubbio 1-2. Dopo la pronuncia del giudice sportivo, si allunga la lista dei calciatori in "bilico" che salteranno al prossimo cartellino giallo. Dopo la partita di domenica con la Spal, alla lista che già comprendeva Matos e Mezzoni, si è aggiunto Damiano Cancellieri.