L’avversario, banchieri. "Sarà dura, ma proveremo a metterli in difficoltà»

La Vis Pesaro, reduce dal pareggio di Rimini e dalla festa per i 125 anni di storia, si appresta ad affrontare i biancorossi di Baldini al "Curi". "La gara di Perugia si affronta prestando molta attenzione ai particolari, ai dettagli, sapendo che affrontiamo un’ottima squadra – spiega Banchieri, tecnico della formazione marchigiana – , scende dalla B, e vuol tornarci. Dovremo essere attenti e conceentrati, determinati su ogni pallone, sarà una partita difficile che cercheremo di rendere difficile anche a loro, sfruttando le nostre abilità e qualità che gara dopo gara stanno crescendo". In trasferta la Vis Pesaro ha conquistato una vittoria (sul campo della Lucchese nell’ultima gara in trasferta), tre pareggi ed è caduta quattro volte (tre però in avvio di campionato). Sono cinque le reti messe a segno e ben undici quelle subite.