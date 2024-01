L’AVVERSARIO. Emergenza in difesa. Preso l’ex Fazzi

PERUGIA - Un ex Grifo passa alla Lucchese, prossimo avversario dei biancorossi. Nicolò Fazzi, che era svincolato dopo l’esperienza con il Mantova, ha accettato la nuova sfida. Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine di questo campionato e indosserà la maglia numero 20. Classe 95’, ha vestito, tra le altre, le maglie di Perugia, Entella, Crotone, Cesena e Padova, vantando circa 100 presenze in Serie B e altrettante in Serie C. Fazzi, che si è allenato con la squadra una decina di giorni, potrebbe essere impiegato contro il Grifo come difensore centrale. Per il tecnico rossonero resta comunque l’emergenza-assenze. Le ultime che arrivano dall’infermeria, parlano di un Sabbione ancora out, di un Tiritiello che sta meglio, ma che quasi sicuramente non verrà "rischiato" in modo da averlo in piena efficienza per il successivo trittico casalingo della Lucchese (Sestri Levante, Recanatese e Padova in Coppa).

Intanto prosegue la vendita dei biglietti per la sfida di domani al "Curi".