L’avversario. Troise carica i suoi: "Dobbiamo giocare i novanta minuti in tutto e per tutto»

Nove partite in agenda, una sola squadra ha compiuto il blitz, il Rimini sul campo del Gubbio. La "cenerentola" del primo turno si regala la grande occasione del Curi, contro un avversario che ha già messo in difficoltà sia in campionato che in Coppa. "Conosciamo la complessità della gara – ha detto il tecnico Emanuele Troise alla vigilia del confronto con i biancorossi di Formisano - il Perugia è una squadra che gioca con una struttura diversa. L’ultima partita deve essere di incoraggiamento. Una serata di emozioni quella di Gubbio, che ha creato giusti aspettative, ma a Perugia sarà una partita diversa, perché la squadra di Formisano sulla fase di non possesso è rimasta una squadra di impatto nell’uomo contro uomo, sotto l’aspetto offensivo ha aggiunto più manovra in determinanti frangenti, va più alla ricerca della risalita a livello di fraseggio. Riescono ad attaccarti sia dalle zone centrali che laterali, riescono molto spesso ad arrivare alle ampiezze. L’altro elemento sono i piazzati perché in termini di struttura fisica è una squadra molto forte". Cambiano le prospettive, ma non l’obiettivo. "Dobbiamo concentrarci soprattutto sulla partita del Curi. Bisogna portare in campo una certa mentalità, significa giocare i 90 minuti in tutto e per tutto. Dopo questa partita i play-off cambiano". Dal turno successivo, infatti, saranno gare con andata e ritorno.