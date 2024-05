Le date. Calciomercato al via il primo luglio. Comproprietà tra due settimane

PERUGIA - Sono ufficiali le date del prossimo calciomercato, con i biancorossi che, se arriverà l’ok da parte del tribunale, avranno il mercato condizionato dalle uscite.

La campagna trasferimenti comincerà il primo luglio e terminerà venerdì 30 agosto. Ci sono già anche le date del prossimo calciomercato invernale, che partirà giovedì 2 gennaio 2025 e terminerà un mese dopo, il 3 febbraio.

Ma a Pian di Massiano il mese di giugno è già cruciale, perché a metà mese sono in programma le operazioni per i diritti di riscatto e controriscatto. Il club biancorosso è focalizzato sulla situazione relativa a Edoardo Iannoni: da mercoledì 12 a venerdì 14 giugno le società potranno esercitare i loro diritti di opzione, da sabato 15 a lunedì 17 giugno invece ci sarà tempo per le contro-opzioni. Il Perugia ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto di Iannoni, cifra fissata a inizio prestito, nella scorsa stagione di serie B. Quindi il club biancorosso metterà sul piatto circa quattrocentomila euro che sono stati pattuiti.

La Salernitana avrà poi qualche giorno di tempo per rispondere e decidere se contro riscattare il centrocampista con una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai novecentomila euro. Un’operazione che comunque dovrebbe portare sulle casse del Perugia una cifra importante, visto che il giocatore difficilmente resterà in serie C.

Inoltre c’è da mettere in conto anche la cifra che il Grifo realizzerà con la cessione di Santoro che il Modena ha intenzione di riscattare per una cidra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 350mila euro.