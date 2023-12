Le date. Il 2 gennaio parte il calciomercato

Sarà una settimana di attesa e di vacanze. I biancorossi dopo la sconfitta con il Cesena hanno lasciato Pian di Massiano per una settimana di vacanza. Si ritroveranno per la ripresa sabato 30 in vista della prima gara del ritorno che si giocherà al Curi il 7 gennaio con la Lucchese. Alla ripresa fari puntati sulle condizioni di Angella e Iannoni che hanno saltato l’ultimo confronto. Ancora fuori uso, invece, Vazquez che salterà almeno le prime due partite del nuovo anno. Indisponibili Seghetti e Lisi che devono scontare la seconda giornata di squalifica. L’attesa, invece, è per la riapertura del calciomercato che dovrà servire al Perugia per completare la rosa a disposizione di Formisano. Il La sessione invernale partirà il 2 gennaio e chiuderà alle 20 del 31 gennaio 2024. Quattro settimane di trattative serrate per riparare agli errori commessi nel mercato estivo.