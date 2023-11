Le giovanili. En plein di successi. L’Under 15 è in testa

Non solo l’Under 16, le Under biancorosse tutte vittoriose nel week end. Terza vittoria consecutiva per il Perugia Under 17 che raggiunge il terzo posto in classifica anche se con una gara in più. Importante la vittoria interna in rimonta contro il Latina (3-1), squadra insidiosa che si presentava al Paolo Rossi con tre punti in più rispetto ai grifoncelli. Per il Perugia, in gol Salustri, Liberti e Rondolini. Settima vittoria in nove gare per il Perugia capolista in Under 15 che tra le mura amiche del Paolo Rossi piega il Latina 2-0 con le reti di Sabatino e Ulivieri. Da segnalare anche la vittoria dei ragazzi dell’Under 13 biancorossa contro la Lazio per 4-1. Nei mini quattro tempi disputati (il risultato finale è la somma delle vittorie in ciascun tempo) sono andati a segno Mariani, Morresi, Mulamba, Taddei, Bianchi e un autogol biancoceleste.