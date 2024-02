Le pagelle. Adamonis chiude la porta. Polizzi serve l’assist al bacio Nella partita contro la Fermana, Adamonis si distingue per le sue parate decisive, mentre Mezzoni si fa notare sia in difesa che in attacco. Lewis è sicuro al centro del campo, mentre Dell'Orco non è al suo solito livello. Paz e Iannoni sono attivi in attacco, mentre Torrasi è poco coinvolto. Lisi calcia molti angoli ma non trova i compagni, mentre Ricci ha una prestazione discreta. Matos è visibilmente in difficoltà, mentre Cudrig e Seghetti crescono nella ripresa. Agosti, Giunti, Cancellieri e Polizzi hanno un buon impatto quando entrano in campo.