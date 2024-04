Le pagelle. Attacco e centrocampo bocciati. Sylla sfiora il pari nel finale

ADAMONIS 6 qualche intervento poco più che di routine nel primo tempo, ha inizio ripresa subisce un gol che non può evitare. Alza sulla traversa la conclusione di Molina (10’)

LEWIS 6 torna ma al di là del ruolo, non sembra avere la brillantezza che gli si riconosce.

ANGELLA 6- schierato al centro della difesa ha da fare abbastanza. Duella col fisico. Da capire la posizione sul gol della Vis Pesaro.

VULIKIC 6,5 Il più attento della difesa biancorossa.

MEZZONI 6 torna "padrone" della fascia destra. È l’unico che fin quando è in campo prova a dare un briciolo di intensità.

IANNONI 5,5 prova a scappare con Mezzoni ma gli riesce poco. Non ha la solita verve, con tutti gli attaccanti in campo, nella fase finale, è chiamato soprattutto a difendere.

TORRASI 5,5 nella prima fase è difficile trovarlo smarcato, tocca infatti pochissimi palloni e si vede perché il Perugia non ha idee. Protegge un pallone importante nel finale di tempo che impedisce la ripartenza avversaria.

AGOSTI 5,5 conquista la conferma in mezzo al campo, rischia in un paio di circostanze, in un anonimo primo tempo della squadra prova a farsi vedere ma non abbastanza. Formisano lo lascia nello spogliatoio all’intervallo.

LISI 5,5 Gioca una prima parte abbastanza in copertura, non riesce a sfondare sulla fascia. Una gara sottotono come il resto della squadra.

VAZQUEZ 5,5 Dopo l’ottima prestazione con l’Olbia, viene confermato in attacco. Nel primo tempo non ha praticamente occasioni per farsi vedere. Nella ripresa ci prova dalla distanza.

SEGHETTI 5 torna in campo dal primo minuto, la prima cosa che fa è rimediare un cartellino giallo dopo 10 minuti. Non riesce a creare pericoli, passa esterno nella fase finale. KOUAN 6- entra a inizio ripresa e rimedia subito un cartellino giallo. PAZ 6- fa quel che può in una serata storta. Poco.

BOZZOLAN 6 Buon ingresso sulla fascia sinistra.

MATOS 6 L’unico tiro in porta della gara è il suo, al 40’ della ripresa.

SYLLA 6 va vicino al pari nel finale.

Francesca Mencacci