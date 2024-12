Le pagelle. Gemello pasticcia ma salva la porta. Lisi, errore imperdonabile

GEMELLO 6,5 Reattivo sulla conclusione dalla distanza di Clemenza (8’). Al 35’ rischia il patatrac quando rinvia sui piedi un avversario. Bravo a chiudere su Parravicini nella ripresa (32’): salva il Grifo da una clamorosa sconfitta.

MEZZONI 6 Seleziona bene quando affondare il colpo. Quando decide di partire, lascia l’avversario sul posto e dà il la al nuovo vantaggio del Perugia. In fase difensiva non sempre impeccabile.

AMORAN 5 Una giornata storta: avrebbe potuto fare qualcosa in più in occasione del pareggio (1-1) del Sestri Levante, troppo distante da Durmush. Partita, comunque, di sofferenza.

PLAIA 5,5 si fa superare da Parravicini nel duello aereo in occasione del primo pareggio. Più lucido del compagno di reparto.

GIRAUDO 5,5 Non sta bene, avrebbe potuto stringere sull’1-1, ma forse la condizione non lo ha aiutato. Costretto, infatti, a uscire prima dell’intervallo, dopo il pareggio del Sestri perché non al meglio.

BARTOLOMEI 5,5 Dopo un turno di stop, complice anche la squalifica di Giunti, ritrova una maglia. Nel riesce a dare una scossa ai suoi.

TORRASI 6 si vede poco, campo corto, lanci lunghi, ma segna la rete che porta il Grifo nuovamente avanti.

MATOS 5,5 Sì, è vero, dalla trequarti in su potrebbe far valere la sua qualità, ma la sua è una gara di sacrificio e nella ripresa è tra i più vivaci.

DI MAGGIO 5,5 Coinvolto nel primo tempo. Cala un po’ nella ripresa e sul finire del match sciupa una ghiotta occasione che gli serve Montevago.

LISI 5 Vanifica una prestazione sufficiente (vede Montevago in avvio) con un fallo da rigore veramente evitabile: frana su Podda e il Sestri dal dischetto pareggia.

MONTEVAGO 6,5 Stavolta non fa passare nemmeno un minuto: raccoglie e si infila in mezzo ai centrali per il suo settimo gol in campionato. Si batte fino all’ultimo, vede Di Maggio, commette un fallo che gli costa lo stop per il prossimo turno.

LEO 6 Fa pochi danni.

PALSSON s.v.

Francesca Mencacci