Le pagelle. Il Perugia è rimandato . Bene Adamonis e i terzini

Che non sarebbe stato facile era preventivabile vista la delusione per la retrocessione e l’estate turbolenta della società, in bilico tra B e C e in bilico tra Santopadre e una nuova proprietà. Poi, però, la parte più deludente non è stato l’avvio ma la parte finale. In questo viaggio, arrivato a metà percorso, ci sono state prestazioni positive e altre da cancellare. Buone indicazioni sono arrivate da Adamonis (6,5): il portiere arrivato dalla Lazio avrebbe meritato anche mezzo voto in più se non avesse rimediato le tre giornate di squalifica. Sufficienti le prestazioni di Furlan (6), come quelle di Mezzoni (6) sulla fascia destra. Il terzino si è alternato con Paz (6), tornato dal Sassuolo, che ha alternato giornate positive ad altre meno, ma ha realizzato due gol pesanti. Tra i centrali si salva sicuramente Angella (6), il capitano costretto al super lavoro per buona parte del girone di andata, mentre per Vulikic (6-) sono stati più i giorni no che quelli sì, anche se la crescita del centrale si nota. Male Morichelli (5,5), ma anche sfortunato nel trovare avversari non adatti alle sue caratteristiche. Dell’Orco non è giudicabile, mentre Cancellieri (6) alla fine non ha mai fatto brutte figure. Dal centrocampo più forte del girone ci si aspettava di più. Kouan (5,5) più alti che bassi, tutto considerato, di Santoro è stato detto, mentre Bartolomei (6) merita di finire tra i giocatori promossi. Torrasi resta un punto interrogativo (6-), mentre Acella si è giocato male il poco spazio avuto (5,5). Da Lisi (5,5) ci si aspetta un contributo anche di esperienza, invece l’espulsione di Arezzo gli costa l’insufficienza. Male Cudrig (5), poco spazio e anche in questo caso mal sfruttato, insufficiente Ricci (5), viste le aspettive. Mentre positivo il rendimento di Vazquez (6) con i suoi tre gol.