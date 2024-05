Le pagelle. Kouan, ingresso tonico. La difesa è senza macchia

ADAMONIS 6 Una respinta coi pugni, una parata su Megelaitis, un partita di grande attenzione.

MEZZONI 6,5 si trova al posto giusto al momento giusto (26’) per tamponare un errore collettivo che avrebbe potuto creare problemi. Una gara di sofferenza e di grande attenzione.

LEWIS 6,5 Un primo tempo di grande attenzione, in mezzo all’area svetta spesso e volentieri per spazzare via il pericolo. Puntuale negli anticipi. Ha una chance in attacco, arriva con un attimo di ritardo.

VULIKIC 6 occupa una posizione ibrida, che scambia con Dell’Orco.

DELL’ORCO 6,5 si spacca in quattro per tamponare gli assalti del Rimini. Prestazione perfetta la sua.

IANNONI 6 una partita diversa che però alla fine risulta al di sotto degli standard abituali. Concentra la sua attenzione sulla fase difensiva.

TORRASI 6- così così. Non riesce a far partire la macchina. Troppo lento e prevedibile. Dalla sua una punizione al 17’ della ripresa che sfiora il gol.

PAZ 5,5 Non è al meglio della condizione e si vede. Un primo tempo piuttosto in ombra, in un limbo da difesa e attacco che non lo premia e non premia la sua squadra. Un salvataggio importante davanti ad Adamonis. Esce per infortunio.

MATOS 6,5 trova coraggio al 12’ e conclude dalla distanza. Sembra quello che più di tutti può creare scompiglio. Il più in palla, costretto ad alzare

LISI 5,5 l’unico tiro in porta del primo tempo, ma Colombi lo intercetta. Si dà da fare con alterne fortune. Viene sostituto al 14’ della ripresa.

VAZQUEZ 5 un primo tempo negativo, Gorelli lo anticipa e lo contrasta puntualmente. Ha un solo spunto che produce il primo e unico tiro del primo tempo con Lisi.

KOUAN 6,5 entra bene in partita. Dà una mano sia a contenere le folate avversarie, sia a spingere.

SEGHETTI 6- prova a strappare ma viene frenato dalla troppa foga.

CUDRIG 6 al posto di Paz, è attento a non strafare

SOUARE 6 tranquillo nonostante la fase delicata.

SYLLA 6 Dà il suo contributo nella fase finale del match.

Francesca Mencacci