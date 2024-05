Le pagelle. L’errore di Kouan spegne l’entusiasmo. Polizzi entra e serve l’assist

ADAMONIS 6 non ha responsabilità sul gol di Panico che ha la strada spianata. Poi si limita a controllare che le conclusioni dalla distanza siano fuori misura. Attento in chiusura di match in uscita.

MEZZONI 6 un gara di corsa, tra copertura e tentativo di dare una spinta sulla fascia.

LEWIS 6 una sfida senza sbavature. Fa la torre in attacco. Da quando è arrivato non ha sbagliato una partita.

DELL’ORCO 6 riesce a dare la sua disponibilità e in campo si sente. Prestazione di sostanza, suona la carica.

IANNONI 6 in assenza di Paz e con Cudrig che non ha brillato, gli tocca la zona destra del campo. Si accentra quando ne ha la possibilità. La prestazione non è brillante, ma non mancano le attenuanti. Sufficienza strappata.

BARTOLOMEI 6,5 al centro della mediana, importante chiusura difensiva nel primo quarto d’ora di gioco. Attento in copertura, dalla bandierina scodella soluzioni interessanti, prova a innescare gli attaccanti con qualche lancio lungo.

KOUAN 4,5 l’ultima partita con la maglia del Perugia. Contribuisce alla rete del vantaggio di Lisi ma con un errore grave spegne l’entusiasmo del Grifo e riporta in parità la partita. A inizio ripresa può rimediare. Ma il guaio sul vantaggio pesa troppo.

LISI 6 Porta avanti il Perugia dopo 24 minuti e regala l’illusione della rimonta. Primo tempo brioso, si spegne un po’ nella ripresa.

RICCI 6 Rivede il campo dopo la gara con l’Arezzo, dà il la al gol dell’illusione. Prova a far salire la squadra, viene steso ad ogni tentativo, conquista diverse punizioni. Qualche rimpianto per una stagione a metà.

VAZQUEZ 5,5 non parte benissimo, in chiusura di tempo ci prova di testa da calcio d’angolo.

MATOS 6- parte benino poi si perde. Ma almeno lotta finché non resta in campo.

SEGHETTI 6- entra a gara compromessa e può fare poco.

TORRASI 6- Può fare poco.

SYLLA 6,5 segna il gol vittoria

POLIZZI 6,5 un assist ben fatto per Sylla

GIUNTI s.v.

Francesca Mencacci