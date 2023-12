Le pagelle. Lisi fa l’assist dalla bandierina, Torrasi ci mette qualità, Santoro può fare di più

ADAMONIS 6 Intervento in avvio di gara, al 9’ su Cavuoti, poi gran parte del match da spettatore aggiunto.

PAZ 6,5 Parte con un buon cross per la testa di Santoro, lavora sulla fascia proponendosi, chiude al meglio quando su corner di Lisi insacca la rete del vantaggio. Esce per infortunio nella ripresa.

ANGELLA 6 Sfida sempre sotto controllo con pochi rischi e situazioni pericolose.

VULIKIC 6 Un’altra gara senza affanno. Qualche anticipo tempestivo.

BOZZOLAN 6,5 Riprende una maglia Chiude bene e riparte quando può.

TORRASI 6+ Guadagna una maglia dal primo minuto. Bell’inserimento al 20’ su cross di Bozzolan. La qualità c’è e si vede.

BARTOLOMEI 6 Tocca un’infinità di palloni ne recupera altrettanti. Una sbavatura pericolosa nel primo tempo per fortuna senza conseguenze.

SANTORO 6 Va a fiammate ma non infiamma. Da centrocampista, nel primo tempo, con Torrasi in campo, fa un lavoro più di copertura, nella ripresa potrebbe mettere di più la sua qualità al servizio e della squadra.

RICCI 6 Qualche giocata che dimostra le sue qualità, crea situazioni pericolose poi però non sfruttate.

MATOS 6 Davanti alla porta tira il freno. Passa a destra con l’ingresso di Seghetti.

LISI 6+ Prova a far male sulla sinistra, all’occorrenza svaria nel reparto d’attacco. La cosa migliore della giornata è il corner che si trasforma in assist per Paz.

KOUAN 6 Subentra nella ripresa con il giusto piglio.

SEGHETTI 6- non ha vissuto una settimana al massimo, anche la sua partita è in linea. Non trova spunti.

MEZZONI 6 Subentra a Paz a fa il suo dovere senza sbagliare.

CANCELLIERI s.v.

Francesca Mencacci