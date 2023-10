Le pagelle: Matos conquista il penalty. Super Adamonis salva il risultato. Seghetti spreca il gol vittoria

ADAMONIS 7,5 un ritorno da grande protagonista. Dopo nemmeno cinque minuti chiude la porta a Carpani. Al 40’ del primo tempo compie un altro miracolo sulla riga di porta, sulla conclusione di Veltri. A inizio ripresa fa tris su Senegagliesi.

MEZZONI 6 Longobardi è un avversario che non gli lascia campo. La sua prestazione è meno spumeggiante ma senza errori.

ANGELLA 6,5 fa cento con il Perugia: 55 gare di B, 40 di C, 3 di coppa Italia, 1 in supercoppa di Lega Pro. Prestazione senza affanno, sempre sul pezzo. Positivo ed efficace.

VULIKIC 6 Stavolta non si fa fregare dalla velocità degli avversari

CANCELLIERI 5,5 ritrova una maglia dal primo minuto. Serve a Matos un assist al bacio, ma soffre parecchio la spinta di Senegagliesi che gli sfugge spesso e volentieri. Baldini lo lascia fuori all’intervallo.

IANNONI 5,5 solo un tempo ma senza lasciare il segno.

BARTOLOMEI 6,5 grave errore in avvio quando lascia ripartire la Recanatese, lo salva la prodezza di Adamonis, ma poi è un crescendo fino all’ultimo minuto. Punto di riferimento.

KOUAN 6 corre tanto, a volte arriva poco lucido a concludere, alla fine strappa la sufficienza. MATOS 6- Cicca al 20’ la palla del vantaggio su assist di Cancellieri. Ma alla fine la sua sufficienza se la conquista perché è ancora lui che conquista il calcio di rigore e punizioni a raffica quando prova a puntare l’area di rigore.

VAZQUEZ 5 Dopo la rete dagli undici metri di Alessandria, stavolta non fa il bis. Fallisce il calcio di rigore che avrebbe regalato il vantaggio, facendosi ipnotizzare da Meli.

LISI 5,5 parte forte ma non trova il pertugio giusto per infilarsi.

BOZZOLAN 6,5 entra a inizio ripresa, da una sua combinazione in avvio arriva il fallo da rigore. Frena meglio del collega le velleità di Senigagliesi.

SEGHETTI 5,5 Poco freddo, quando ha sui piedi la palla del vantaggio. Si fa parare da Meli un rigore in movimento. Anche nel finale, non riesce a superare il portiere di casa.

PAZ 6- soffre un po’ in difesa.

SANTORO 6 si piazza in posizione avanzata rispetto ai due mediani in campo. Appena entrato si costruisce una buona chance con Meli che gli dice di no.

CUDRIG sv

Francesca Mencacci