Le pagelle. Matos entra e cambia la partita . Seghetti spreca il vantaggio

ADAMONIS 6 Non può fare nulla sulla rete dell’Arezzo. Attento nell’ordinaria amministrazione.

LEWIS 6 attento nelle chiusure. Rimedia un giallo che costa la diffida, in settimana sarà valutata la sua posizione nell’ultimo turno con il Cesena.

VULIKIC 5,5 rimedia l’ammonizione della diffida e quindi, come per Lewis, sarà valutato l’impiego contro il Cesena. Sfortunato e impreciso in occasione del vantaggio dell’Arezzo: la rete arriva dalla sua respinta corta al centro dell’area.

DELL’ORCO 6,5 Di fatto gioca a tutto campo, presidia la zona mancina del campo ma si alza quando le condizioni lo permettono e aiuta la fase offensiva biancorossa. Il ritorno è la bella notizia di giornata.

MEZZONI 6 nella prima parte si attacca a Gaddini. Fa le due fasi con attenzione.

IANNONI 6 Va al tiro al 17’ del primo tempo. Con l’uscita di Paz si sposta sulla fascia destra e perde qualche colpo. Superficiale in alcune scelte, non è stata sicuramente la sua gara migliore.

TORRASI 5,5 commette un fallo ingenuo e rimedia il giallo, severo, che gli costa la squalifica nell’ultima giornata.

LISI 5,5 a volte vuole strafare, a volte non si intende al meglio con Dell’Orco, la collocazione del primo tempo non lo premia.

PAZ 6 si sposta per il campo, pesca bene Vazquez sul secondo palo al 28’. Esce al quarto d’ora della ripresa non al meglio.

RICCI 5 Stavolta non riesce ad incindere. Gioca senza dare punti di riferimento, agli avversari ma anche ai compagni.

VAZQUEZ 6,5 va vicino al gol sul cross di Paz (28’). Ci riesce nella ripresa, quando rimedia allo svantaggio: segna il suo quinto gol, il secondo consecutivo in casa.

SEGHETTI 5,5 entra, dà vivacità all’attacco, ha la grande chance per portare avanti il Perugia ma si fa ipnotizzare da Trombini.

MATOS 6,5 sembrava destinato ad una maglia dal primo minuto e invece gli tocca la panchina, ma apena entrato in campo serve a Vazquez la palla del pareggio. Pesca Seghetti che spreca la chance del 2-1.

BARTOLOMEI 6 torna in campo dopo tante settimane di attesa. Ci prova su punizione.

SYLLA s.v.

SOUARE s.v.

Francesca Mencacci