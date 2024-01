Le pagelle. Matos ritrova brio, Dell’Orco c’è. Per Cancellieri ingresso sprint

ADAMONIS 6,5 graziato da due pali, ma comunque sempre attento, soprattutto in avvio quando la Lucchese trova spazi.

VULIKIC 6 primo a destra nella difesa a tre. Ci mette un po’ a prendere le misure, poi però ne esce senza traumi.

ANGELLA 6 se la vede spesso con Yeboah, cliente fastidioso. Fatica in avvio poi si riprende la scena.

DELL’ORCO 6,5 Puntuale negli interventi. Non tentenna mai.

PAZ 7 Fatica un po’ in fase difensiva ma si spende tanto. Quando può salire è efficace, al 13’ mette Matos davanti alla porta. Poi trova la rete del 2-0 (la sua terza stagionale) che mette in sicurezza il match.

TORRASI 6 una chance dal primo minuto. Nella prima parte di gara è piuttosto in ombra, sale col il passare dei minuti soprattutto quando il Perugia passa a tre in mediana.

KOUAN 6,5 Corre tanto e sbaglia un po’. Quando mette aggressività è utile, prezioso nel finale con l’assist per Sylla.

BOZZOLAN 6 soffre Guadagni sulla sua fascia. Si gioca anche un giallo, ma ben speso. Esce all’intervallo.

RICCI 7,5 Un gol che va visto e rivisto. Ci aveva provato in avvio, ma Chiorra lo aveva ribattuto in angolo. Al 35’ raccoglie il pallonetto di Sylla e in rovesciata fa 1-0.

MATOS 6,5 due occasioni in avvio, al 13’ Paz gli offre la palla del vantaggio, ma è impreciso. Da un suo strappo nasce il gol del vantaggio. Lampi incoraggianti. Matos è tornato?

SYLLA 8 Mi presento, sono Sylla. Due assist e un gol. Tanta l’esigenza che non fa in tempo ad arrivare che ha già una maglia dall’inizio. Spizza un’infinità di palloni, creando i presupposti per Ricci e Matos di bucare la difesa avversaria. Ma soprattutto prima firma due assist uno per tempo, per Ricci e poi per Paz e infine mette il sigillo personale.

CANCELLIERI 6,5 entra bene. Motivato in fase offensiva, attento in fase difensiva.

IANNONI 6,5 mette in moto il Perugia in occasione del 2-0.

CUDRIG 6 ci mette lo zampino in occasione del raddoppio. Tenta la conclusione al 36’.

Francesca Mencacci