Le pagelle. Matos si sveglia troppo tardi. L’attacco non riesce a pungere

ADAMONIS 6 Un primo tempo da spettatore, con un solo intervento per una conclusione centrale che non gli crea problemi. Subisce due gol senza colpe. PAZ 5,5 dentro la partita in avvio di match, poi l’Ancona inizia a spingere da quella parte e va in sofferenza.

ANGELLA 5,5 Buon controllo del match nel primo tempo. Poi sonnecchia come i compagni quando l’Ancona va avanti due gol.

VULIKIC 6 Sembra più su pezzo, subisce un duro colpo nel primo tempo ma si rialza.

BOZZOLAN 6 quando si può proporre riesce sempre a sfornare cross interessanti, come quello che porta al quasi autogol al 23’.

L’Ancona dalla sua parte non sfonda.

KOUAN 5,5 tanta corsa, sì, qualche sbavatura, una leggerezza a centrocampo, contrasta poco Martina al momento del cross.

BARTOLOMEI 6+ Fa sì che sia tutto sotto controllo. Dirige il traffico davanti a Adamonis, lascia a Ricci il compito di farlo qualche metro più avanti. Va al tiro due volte, sfiora l’eurogol all’11 del primo tempo.

SANTORO 5,5 un avvio con un guizzo di grande qualità, poi però viene un po’penalizzato dalla posizione in campo e si perde tra le maglie degli avversari.

RICCI 6- Torna in campo dal primo minuto dopo settimane di attesa. Baldini lo schiera dietro la coppia d’attacco. Fa il regista aggiunto, qualche metro più avanti rispetto a Bartolomei. Smista palloni, prova a imbeccare i compagni. La qualità c’è, il risultato meno.

CUDRIG 5 si batte parecchio, ma non gli arriva la palla da buttare dentro. In avvio viene anticipato di un soffio sotto porta da Saco.

MATOS 5 Resta in campo tutta la partita, trova lo spunto solo nel finale quando serve a Seghetti la palla del 2-1. Serve di più perché la qualità ce ne è tanta, al pari della fiducia che gli concede Baldini.

LISI 5,5 subentra ma non trova spunti.

VAZQUEZ 6 ci prova di testa su cross di Mezzoni.

SEGHETTI 6,5 Al primo tentativo trova Perucchini, al secondo su cross di Matos fa 2-1.

MEZZONI 6 ci prova col cross per Vazquez

CANCELLIERI 6 prova a spingere.

Francesca Mencacci