Le pagelle. Montevago sgomita ma non punge. Per Matos più ombre che luci

ALBERTONI 6 Poco impegnato, al 14’ blocca sicuro una conclusione di Rao. Sul gol non può fare granché.

MEZZONI 6,5 Deve vedersela con Rao, lo controlla. Cresce il livello della prestazione con un pacchetto arretrato più esperto. Nella ripresa sale di più, suo il cross che porta Di Maggio alla conclusione vincente.

RICCARDI 6 Alla sua prima in biancorosso, non ha un grande lavoro da svolgere ma dà sicurezza. Conclude due volte nell’area avversaria.

DELL’ORCO 6 Ottimo nel chiudere Antenucci 8’, sbaglia un disimpegno, in occasione del gol il patatrac è generale. Ma il suo ritorno in campo va sicuramente festeggiato.

GIRAUDO 6 Prestazione come al solito affidabile, ci prova al 9’ della ripresa, si oppone con il corpo alla conclusione di Calapai.

GIUNTI 6 Gara timida. Un bello spunto per Matos non raccolto.

TORRASI 5,5 Perde una palla pericolosa per fortuna senza conseguenze. Ma non dà quel ritmo che servirebbe per accelerare la manovra.

MATOS 5,5 El Kaddouri per fermarlo prende il secondo giallo. Conquista punizioni a raffica. Ma sono di più le situazioni negative: nella ripresa non sfrutta l’imbucata di Giunti, non punge in area avversaria. Purtroppo si trova nel posto sbagliato al momento del pari. Passa a sinistra con l’ingresso di Polizzi.

DI MAGGIO 7 Realizza il suo terzo gol col Grifo. Ci aveva già provato, concludendo più volte in porta. Ha un passo diverso: dinamico ed efficace.

LISI 6 In avvio è lui che tira due volte in porta. Prende un giallo evitabile.

MONTEVAGO 6 Sgomita ma non trova soluzioni. Non è servito al meglio.

POLIZZI 5,5 Due tiri ma senza creare pensieri, la prima fuori misura, la seconda parata.

BROH 6 Ingresso positivo.

BARTOLOMEI 6 Ci prova.

BACCHIN s.v.

MARCONI s.v.

Francesca Mencacci