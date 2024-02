Le pagelle. Paz e Cancellieri poca spinta. Mezzoni sfiora il pareggio

ADAMONIS 5,5 Sicuro fino alla rete del Sestri: legge forse in ritardo la conclusione di Sandri.

MEZZONI 6,5 Dopo lo stop per squalifica va subito in campo. Efficace in difesa, intervento provvidenziale nel primo tempo, ha la vera e unica chance di pareggiare il conto nei minuti di recupero

ANGELLA 6 una gara attenta senza sbavature. Esce nella ripresa

DELL’ORCO 6 Il Sestri Levante lo mette in difficoltà. Prova anche a suonare la carica, proponendosi in avanti.

PAZ 5,5 parte bene, poi però quando il Grifo arretra sparisce dal radar. Una sfida senza sussulti.

IANNONI 6 con il Perugia in undici si muove agevolmente, con efficacia in fase difensiva e anche offensiva. Ci prova a fine primo tempo. In inferiorità numerica è costretto a cambiare lo spartito, anche se non rinuncia a dare una mano all’attacco.

TORRASI 6 Ci prova su punizione in avvio. Partita senza sussulti e senza errori.

CANCELLIERI 5,5 Ritrova una maglia dal primo minuto. A lui il compito di battere i corner ma stavolta non ne azzecca uno. Poco supporto sulla fascia sinistra anche quando il Perugia è padrone del campo.

KOUAN 4 Prima rimedia il giallo per un fallo evitabile, ma la follia la commette al 33’ quando reagisce a un fallo di Candiano e prende il secondo giallo e poi il rosso. Non solo salta la prossima sfida ma lascia il Perugia in dieci alla mezzora del primo tempo. Leggerezza imperdonabile.

SYLLA 5,5 Rimedia il cartellino che lo ferma per il prossimo turno. Spizza qualche pallone, fa a sportellate, viene sostituito. Ma la scelta non ha portato frutti.

SEGHETTI 6- grande vivacità, chiede un calcio di rigore (13’) per un fallo almeno dubbio in area ligure, crea anche i presupposti per andare in gol (25’).

LISI 6 entra, sfodera un paio di cross e il Sestri Levante passa.

LEWIS 6 entra con il piglio giusto.

POLIZZI 6 una chance se la crea. Personalità in una sfida in salita

CUDRIG s.v. GIUNTI s.v.

Francesca Mencacci