Le pagelle. Seghetti sfortunato, ancora ko. A Montevago manca solo il gol

ALBERTONI 6 La prima da titolare in campionato. Una respinta di pugno scaccia-guai, sul gol nulla può.

MEZZONI 6 Arriva spesso al cross, ma non è sempre preciso.

PLAIA 6 Meno impegnato del compagno di reparto, stavolta se la cava

AMORAN 6 Soffre Mignani, che gli ruba il tempo. Anche in occasione del vantaggio della Pianese. Nella ripresa trova più certezze, ha una chance nell’area toscana su cross di Giunti.

LEO 6 Contributo in fase difensiva, si ritaglia spazi per attaccare. Avrebbe potuto fare qualcosa in più sul cross di Boccadamo in occasione del vantaggio toscano.

TORRASI 6 Resta più in copertura. Lascia a Giunti maggiore libertà.

GIUNTI 6,5 Cresce nella ripresa. Si incarica anche dei calci d’angolo, peccato che non vengano letti al meglio.

MATOS 7 Appostato sul secondo palo, alla prima chance viene anticipato, alla seconda segna la rete del pareggio. Conquista diverse punizioni. Ispirato.

DI MAGGIO 7 Aggressivo, propositivo. Colpisce il palo dalla distanza dopo 10 minuti. Al 28’ calcia al volo dal dischetto ma non inquadra la porta.

LISI 6 Motivato, dinamico, sforna cross, soprattutto nella prima parte di gara. Un po’ in sofferenza in fase difensiva.

MONTEVAGO 6 Lavora molto anche per i compagni. Ma stavolta non è preciso e cinico. Fa salire la squadra, ci prova sia di testa che di piede. Servito da Di Maggio, nella ripresa, perde l’attimo (13’), al 32’ non sfrutta l’assist di Bacchin.

SEGHETTI s.v. Rileva Lisi ma dopo tre minuti, il tempo di rincorrere un avversario, ed è costretto a uscire ancora.

BACCHIN 6 Ci mette gamba sulla fascia.

POLIZZI s.v.

SYLLA s.v.

Francesca Mencacci