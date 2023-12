Le pagelle: tutti bocciati. Bozzolan soffre, male Bartolomei. Matos è tra i peggiori in campo

ADAMONIS 5,5 nel primo tempo viene salvato dal palo, poi colpito dal suo compagno di squadra. Nella ripresa il portiere biancorosso entra nel vivo: respinge al 2’ Pattarello, esce sicuro sui piedi dell’attaccante amaranto.

MEZZONI 5,5 prestazione incolore, come tutta la squadra, ma senza comunque errori importanti.

VULIKIC 5 Qualche défaillance in avvio, poi la sfortunata deviazione nella sua porta che regala il vantaggio all’Arezzo. Una serataccia.

DELL’ORCO 5,5 Ritorna dal primo minuto ma non è proprio la serata giusta. Si vede che il difensore deve ritrovare condizione.

BOZZOLAN 5 Se la vede con Pattarello, soffre parecchio e rischia grosso al decimo quando interviene sull’esterno al limite dell’area. Dalla sua solo il cross per Iannoni.

IANNONI 5,5 ottimo inserimento alla mezz’ora, stavolta però su cross di Bozzolan non trova il gol.

BARTOLOMEI 5 stavolta imposta con un ritmo troppo lento. Mai un’accelerazione.

SANTORO 5 in avvio di gara gioca con naturalezza e qualità. Il ritmo lento non lo agevola, con il Perugia in inferiorità numerica fa il mediano con Bartolomei.

MATOS 4,5 cambia fascia nella ripresa, ma a parte spostarsi da una parte all’altra del campo si vede pochissimo.

SEGHETTI 4,5 ha l’unica chance della partita, nella ripresa, sul cross di Cancellieri. Poi perde il controllo della situazione e rimedia il secondo giallo che gli costa l’espulsione. Lascia il Perugia in nove uomini e salterà la prossima partita al Curi con il Cesena.

LISI 4 si fa espellere per un gomito alzato.

Lascia la squadra in dieci, con l’Arezzo in vantaggio. Una leggerezza enorme. E una perdita per la prossima gara.

VAZQUEZ s.v. la sua partita dura tre minuti. Esce subito per infortunio.

CANCELLIERI 5,5 subentra a Bozzolan. Mette al centro un bel cross per Seghetti, poi deve vedersela anche lui con Pattarello che impazza sulla fascia destra amaranto.

RICCI 5 prova a fare qualcosa, ma non riesce anche per le condizioni di inferiorità numerica della squadra.

KOUAN 5,5 buon impatto, chiede un rigore che non viene concesso.

CUDRIG s.v.

Francesca Mencacci