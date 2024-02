Le probabili formazioni alle 20,45

Così in campo

(stadio Curi, ore 20,45)

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci; Matos, Cudrig. A disposizione: Abibi, Yimga, Viti, Souare, Ebnoutalib, Cancellieri, Agosti, Giunti, Bezziccheri, Seghetti, Polizzi, Lomangino. Allenatore. Formisano

FERMANA (4-4-2): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Heinz, Carosso; Petrungaro, Misuraca, Scorza, Marcandella; Sorrentino, Giovinco. A disposizione: Borghetto, Mancini, Santi, Gianelli, Niang, Semprini, Petrelli, Condello. Allenatore: Protti

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro

Assistenti: Marco Pilleri di Cagliari e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia. Quarto ufficiale Enrico Eremitaggio di Ancona

In tv: La partita sarà trasmessa in diretta su Now Tv e su Sky Sport (canale 255)

La biglietteria dello stadio Curi sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie).