Le scelte. Kouan in vantaggio su Iannoni . Seghetti al centro dell’attacco

Ultimo allenamento, ieri pomeriggio, per i biancorossi di Baldini in vista della partita di questa sera con l’Arezzo che chiuderà la diciottesima giornata di campionato. Una seduta che ha consentito al tecnico del Perugia di fare il punto della situazione e scegliere la formazione da schierare nel match contro gli amaranto allenati da Indiani. In difesa, solito ballottaggio sulle fasce con quattro giocatori sulle fasce che ruotano con frequenza nelle gerarchie del tecnico. Nel match del Comunale dovrebbero avere una maglia dal primo minuto Mezzoni sulla fascia destra e Bozzolan su quella mancina. Al centro della difesa, Baldini potrebbe "risparmiare" Angella, uscito non al meglio dalla partita con la Vis Pesaro, e optare per la coppia formata da Dell’Orco e Vulikic.

A centrocampo, invece, il ballottaggio Kouan-Iannoni potrebbe vincerlo il primo, anche in considerazione del fatto che Iannoni è stato sostituito nell’ultimo incontro per un risentimento muscolare. Il pacchetto centrale si completerà con Bartolomei in regia e Santoro. Ultimo ballottaggio in attacco. Baldini dovrebbe confermare il 4-3-3, con Seghetti che si prenderà la maglia al centro dell’attacco, Matos con molta probabilità quella sulla fascia destra, perché a sinistra ci sarà Lisi, favorito alla vigilia su Ricci. Vazquez, invece, che ha saltato le ultime tre gare di campionato per un fastidio, sarà con la squadra, ma partirà dalla panchina.