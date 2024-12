Le scelte. Probabili formazioni in campo (ore 20,30)

Così in campo:

(stadio Curi, ore 20,30)

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Mezzoni, Amoran, Plaia, Leo; Giunti, Torrasi; Ricci, Matos, Lisi; Seghetti. A disposizione: Albertoni, Yimga, Viti, Angella, Giraudo, Morichelli, Agosti, Squarzoni, Bartolomei, Palsson, Bacchin, Marconi, Polizzi, Sylla. Allenatore: Lamberto Zauli.

CAMPOBASSO (3-5-2): Guadagno; Mancini, Mondonico, Bennassai; Morelli, D’Angelo, Baldassin, Pellitteri, Pierno; Di Stefano, Di Nardo. A disposizione: Forte F.; Celesia, Forte R., Prezioso, Serra, Spalluto, Calabrese, Haveri; Barbato, Lombari. Allenatore: Piero Braglia.

Arbitro: Mattia Nigro di Prato

Assistenti: Emanuele Bracaccini di Macerata e Tommaso Tagliaferro di Caserta. Quarto uomo: Vittorio Palma di Napoli.

In televisione: la partita sarà trasmessa in diretta su Now Tv e su Sky Sport (canale 201-251).