Le scelte. Probabili formazioni in campo alle 15

COSÌ IN CAMPO

(stadio Curi, ore 15)

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Mezzoni, Angella, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Broh; Cisco, Di Maggio, Matos; Montevago. A disposizione: Albertoni, Yimga, Leo, Plaia, Amoran, Bartolomei, Bacchin, Lisi, Polizzi, Agosti, Marconi. Allenatore: Lamberto Zauli

PESCARA (4-3-3): Saio; Letizia, Brosco, Pellacani, Crialese; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Tonin, Bentivegna. A disposizione: Plizzari, Profeta, Giannini, Moruzzi, Pierozzi, Staver, De Marco, Meazzi, Saccomanni, Cangiano, Ferraris, Vergani, Lancini, Arena. Allenatore: Silvio Baldini (in panchina Mattia Baldini)

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Vittorio Consonni di Treviglio. Quarto ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro.

In televisione: La partita sarà trasmessa in diretta su Now tv, Sky Sport (Canale 252).