Le scelte. Seghetti presente. Ricci e Matos in campo

PERUGIA - Seghetti ha sostenuto la seduta di rifinitura, è stato convocato anche se con molta probabilità partirà dalla panchina. L’attaccante ha smaltito l’infuenza che lo ha colpito dopo la gara con il Sestri Levante, non è al meglio della condizione ma potrà dare il suo contributo. Sicuramente dal primo minuto ci saranno Matos e Ricci: l’attaccante ha accelerato il rientro, il trequartista è rientrato già da dieci giorni ma adesso avrebbe raggiunto la condizione giusta per scendere in campo dal primo minuto. È infinita la lista dei giocatori indisponibili, sono sette i calciatori che tra squalifiche e infortuni non saranno a disposizione di Formisano: fuori gli squalificati Kouan (che è rimasto in diffida) e Sylla, e gli infortunati Vulikic, Bartolomei, Bozzolan, Angella e Vazquez. Formisano ha convocati tanti giovani della Primavera, tra volti noti ed altri che fanno il loro debutto in panchina, come il difensore centrale Ebnoutalib, fratello dell’esterno che ha rescisso. Le scelte sono compiute: in difesa ci saranno Mezzoni, Lewis e Dell’Orco, sulle fasce ci saranno Paz a destra, mentre a sinistra Lisi è in vantaggio su Cancellieri. Mediana a due, perché contro la Fermana ci sarà il trequartista vero: Iannoni e Torrasi agiranno alle spalle di Ricci che, a sua volta, agirà alle spalle della coppia d’attacco che sarà formata da Cudrig (in vantaggio su Seghetti) e Matos.