Lisi per Paz, così il Perugia mette le ali. L’inedita coppia del gol viaggia sulle fasce

Dribbling e cross dalla sinistra. Corsa, stacco e rete dalla destra. Quando mancano ormai sei giornate alla fine del campionato, il Perugia può contare sull’inedita coppia del gol Francesco Lisi e Yeferson Paz. Gli esterni biancorossi finora sono stati decisivi con le loro giocate. Insieme, in campionato, hanno collezionato 10 gol e 7 assist. Ben quattro marcature sono arrivate da uno scambio tra i due, con il giovane colombiano che ha raccolto il traversone del compagno e segnato di testa. Meglio hanno fatto soltanto la punta e l’ala destra del Rimini, Morra e Lamesta.

ll classe 2002 di proprietà del Sassuolo è il cannoniere del Grifo con 7 centri (come l’attaccante Seghetti). Ha trovato in Lisi la ’spalla’ ideale. Il feeling comincia a ottobre quando al 55’ minuto del match contro la Fermana trasforma di testa l’angolo battuto dal ’collega’ di reparto. Il replay è a Olbia (16esima giornata), con il Grifo che conquista i tre punti grazie ancora all’incornata di Paz su corner di Lisi. Le ali biancorosse si prendono la scena anche a gennaio, ribaltando la Spal al Curi: sotto nel primo tempo, nella ripresa arriva prima la magia di Lisi che vale l’1-1, poi il cross di quest’ultimo per Paz che firma la rimonta. L’intesa continua a crescere, gara dopo gara. Ne sa qualcosa anche il Gubbio, che domenica si è arreso in casa al Perugia. Il sigillo decisivo, manco a dirlo, è un film già visto: traversone perfetto del numero 23, testa di Paz. "È una giocata che proviamo in allenamento", ha confermato lo stesso Lisi dopo la vittoria al "Barbetti". Un’azione, premiata pure dal portale TuttoC.com che ha inserito il colombiano nella Top11 del 32° turno. "Spinge come un treno, senza dimenticarsi della fase difensiva. Determinante anche nel derby umbro", la motivazione. Gli esterni sono chiamati a ripetersi nelle prossime due partite chiave: prima contro il Pineto al "Curi" e poi in trasferta contro la Carrarese. E sarà, anche stavolta, una questione di testa.