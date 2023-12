L’opinione. Bartolomei rilancia: "Ora ricompattiamoci»

Dopo Vulikic, Paolo Bartolomei è il calciatore biancorosso che ha giocato più minuti in questo campionato. Il centrocampista, dopo il ko con il Cesena, ha mostrato il profondo dispiacere per la situazine che si è venuta a creare. Ma rilancia in vista del girone di ritorno che prenderà il via il 7 gennaio con la sfida contro la Lucchese. "Le critiche fanno parte del gioco. Sono venuto qui a Perugia ormai un anno e mezzo fa, e lo rifarei, per andare in serie A e purtroppo è successo il contrario. Ma ci tengo tanto a questa piazza e a riportarla dove merita. Ma ripeto, ora dobbiamo stare zitti e lavorare. Non dobbiamo buttarci indietro, sappiamo le difficoltà che stiamo attraversando. Non dobbiamo pensare al distacco, ma a ricompattarci per riemergere in classifica. Siamo una squadra forte ma abbiamo lasciato troppi punti per strada".