L’Under 13 si aggiudica il Memorial

Si è concluso davanti ad una splendida cornice di pubblico il 1° Memorial “Felice Scoponi” che si è disputato lo scorso weekend a Tolfa, periferia di Roma. A vincere i ragazzi biancorossi Under 13 guidati da Simone Papini e Filippo Lanterna che in finale battono i locali del Grifone Calcio per 2-1 grazie alle reti di Morresi e Bianchi.

Il Perugia è stato inserito nel girone A che conclude al primo posto vincendo le sfida contro Tolfa (10-0) e Tirreno Sansa (3-1). Il girone B comprendeva Civitavecchia, Grifone Calcio e Romulea. Per il biancorosso Morresi anche la gioia personale del premio come miglior giocatore del torneo. Presenti alla premiazione il sindaco di Tolfa, Stefania Bentivoglio, e quello di Allumiere, Luigi Landi, dalla cui unione ha preso vita la società del Tolfallumiere, tra l’altro affiliata al Perugia Calcio, l’assessore allo sport Tiziano Tedesco e il vice presidente del Perugia Calcio, nonché responsabile Academy, Mauro Lucarini.

UNDER 15. Si è chiusa la stagione anche per l’ultima Under biancorossa, l’unica a disputare gli spareggi. Sconfitta nella gara di ritorno (dopo quella dell’andata per 3-1) dei quarti di finale playoff per l’Under 15 di Raschi che ha perso 3-0 in trasferta contro la Virtus Francavilla dicendo addio alla competizione post season.

PERUGIA: Cataldo, Pelli (1’ st Rosati), Auricchio, Lalleroni (19’ st Seppoloni), Santillo (1’ st Ulivieri), Olimpieri, Meyou (22’ st Sabatino), Bosi (29’ st Burnelli), Pascucci (19’ st Bendini), Fahmi (1’ st Castroreale). A disp.: Arcioni, Castellucci. All.: Raschi

RETI: 31’ pt e 28’ st Catapano (V), 35’ st Corvino (V)