Manutenzione. Lavori in corso all’antistadio . Interventi negli spogliatoi

Lavori in corso a Pian di Massiano. Il Perugia calcio ha approfittato della sosta dei campionati giovanili per mettere mano alla zona dell’antistadio, dai piazzali, agli spogliatoi, fino ai cancelli. Un bel lavoro di manutenzione, necessario, per rimettere a nuovo i locali che vengono utilizzati dai ragazzi e anche da chi, la sera, gioca nei campi da calcio a otto. Un intervento a tutto campo che proseguirà e verrà ultimato nelle prossime settimane. I lavori stanno interessando gli spogliatoi del blocco rosso (sopra i campi da calciotto), tutti gli spogliatoi a ridotto dell’antistadio e del campo sintetico e anche quelli utilizzati dalla formazione Primavera. Un lavoro di restyling e manutenzione che ha interessato anche la parte esterna, con la sistemazione delle reti perimetrali del centro sportivo biancorosso, le reti para palloni dei campi a undici, oltre la viabilità interna al centro, con la sistemazione dei piazzali dietro i campi e gli spogliatoi. Inoltre sono già stati ultimati i lavori sui cancelli di accesso e sugli infissi. Ma la manutenzione della zona proseguirà nelle prossime settimane.