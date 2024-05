Memorial Gaucci. Si sfideranno quattro squadre

PERUGIA – Mancano pochi giorni al grande appuntamento di Assisi con il primo "Memorial Luciano Gaucci" organizzato dal figlio Riccarco che ha coinvolto tantissimi ex grifoni del Perugia di Gaucci pronti a scendere in campo nel quadrangolare al quale parteciperanno anche l’Assisi Calcio, fresca di promozione in prima categoria, gli Amici di Luciano, squadra composta dai dirigenti e dagli sponsor dell’Assisi, da ex giocatori della Roma e tanti altri amici dell’ex presidente del Perugia e la Sir Susa Vim Perugia, campione del mondo in carica di pallavolo e neocampione d’Italia che arriverà ad Assisi con tutti i trofei conquistati. L’evento si disputa domenica alle 15 allo stadio degli Ulivi di Assisi, con musica e cibo. "Sarà l’occasione perfetta per godersi una giornata all’insegna dello sport e del divertimento in ricordo del grande Luciano", si legge nel programma. I biglietti d’ingresso costano 10 euro per gli adulti, 5 invece per i bambini sotto i 14 anni. I tagliandi possono essere acquistati da "Fermento Perugia", a Ponte San Giovanni, al "Caffè dal Perugino" in piazza Matteotti a Perugia, alla "Pasticceria Vinti" in via Raffaello a Santa Maria deggli Angeli e al "Bar Italia" in viale Roma a Passignano sul Trasimeno. Attesi gli ex biancorossi che hanno vissuto varie epoche del Perugia di Gaucci. Dai primi anni di Cornacchini, Gelsi, Beghetto, Camplone, Rocco Pagano, Giunti, Braglia, Traini (per citarne solo alcuni dei presenti), fino agli anni della serie A con Cosmi, e l’ultimo nel campionato 2004-2005: Baiocco, Liverani, Mazzantini, Zè Maria, Rapajc, Sedivec. Attesi anche Boranga, Bucchi, Cottini, Cucciari, Di Chiara, Grilli, Milanese, Negri, Novellino, Ranocchia, Ravanelli, Tangorra, Tovalieri, Tardioli e Testini.