Mercato. Jacopo Furlan ha rescisso, il Lecco si fa avanti. Domani si chiude: resta in dubbio il futuro di Santoro

Si è conclusa l’avventura di Jacopo Furlan al Perugia. Il club di Pian di Massiano comunica "di avere risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il calciatore". Furlan ha disputato dieci partite con la maglia biancorossa, sei in serie B e quattro in serie C, in questa stagione. Il portiere potrebbe approdare al Lecco, in serie B, che sta cercando un estremo difensore e lo ha inserito sul taccuino. Lo svincolo può essere un segnale.

Il Perugia, al momento, non tornerà sul mercato per il portiere. Alle spalle di Adamonis resta Abibi e il giovanissimo portiere della Primavera Francesco Yimga.

Restano meno di 48 ore alla chiusura delle trattative. Il triplice fischio sarà domani alle 20. Il Perugia non ha nessuna operazione in entrata da portare a termine a meno che in questi due giorni non dovessero esserci uscite. La situazione più delicata è quella che riguarda Simone Santoro: il centrocampista in queste settimane è rimasto ai margini perché chiede di poter andare in serie B, ma il Perugia non intende cedere alle proposte di squadre che mettono sul piatto cifre non adeguate, visto che per l’acquisto del giocatore il club ha investito circa trecentomila euro.

Dell’Orco, invece, dovrebbe restare. Il Brescia cerca un difensore ma le condizioni del Perugia sono chiare. Nelle ultime ore tutto può accadere, ma la bilancia pende verso la permanenza.