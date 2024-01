Mercato. Lewis pronto subito. Acella e Furlan potrebbero uscire

Il Perugia ha ufficializzato la firma di Noah Lewis che arriva in biancorosso a titolo definitivo. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato il 23 agosto 2000 ad Almere (Paesi Bassi), alto 1,94 cm, è cresciuto nelle giovanili del Feyenoord arrivando fino alla squadra Under 21, poi nel 2019 ha fatto il suo esordio professionale nel campionato olandese con il Dordrecht. In seguito si è trasferito al Willem II.

Nel febbraio 2023 Noah si è trasferito nella Premier League irlandese con la squadra del St Patrick’s realizzando due reti e Il 12 luglio scorso ha esordito nelle qualificazioni della Conference League. E adesso il Perugia non ha fretta di chiudere altre operazioni. C’è una lista da rispettare, che andrà presentata definitiva il primo febbraio. Dopo aver sistemato la difesa e l’attacco, il Perugia valuterà le uscite (Acella cerca una soluzione per avere più spazio, Santoro vorrebbe la serie B) e in base a quello che accadrà, tornerà sul mercato. Anche se una nuova operazione in attacco non è esclusa: la pista Magrassi si complica, visto che l’attaccante del Cittadella è corteggiato dal Cesena capolista.