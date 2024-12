Mercato Perugia, in arrivo Broh dal Padova. Testa alla sfida di domenica con la Spal

Perugia con la testa alla sfida di domenica alla Spal ma anche con un occhio, e qualcosa di più, al mercato. Dopo l’arrivo di Davide Riccardi dal Novara in difesa, che al Mazza sarà titolare, in mediana è fatta per l’arrivo del centrocampista Jeremie Broh dal Padova. La mezzala classe ‘97 è cresciuta nel settore giovanile del Parma, debuttando anche in serie A, per poi vestire le maglie di Sassuolo, Pordenone, Sudtirol, Padova, Cosenza e Palermo prima di far ritorno al Padova. Per lui 50 partite in serie B e un campionato di serie C vinto nelle fila del Sudtirol.

Detto del mercato, è tempo di dare uno sguardo ai numeri. Numeri che, se sono dalla parte del Grifo, fanno bene al morale. Nell’era Santopadre, in serie C, il Perugia infatti ha sempre vinto la prima partita del nuovo anno. Santopadre ormai è out, d’accordo, ma in vista della prima della gestione Faroni nel 2025, il trend degli ultimi anni fa ben sperare. Lo scorso anno, infatti, anzi, il 6 gennaio 2024 per l’esattezza, il Perugia ha battuto 3-0 la Lucchese al Curi con le reti di Ricci, Paz e Sylla, due su tre ancora nella rosa a disposizione di Zauli. Il 10 gennaio 2021, penultima giornata d’andata del girone B di serie C, altro successo, stavolta per 3-1, in trasferta, contro il Matelica con i gol di Murano, Minesso e Vano su rigore. Andando a ritroso, tralasciando gli anni della B, si arriva al 5 gennaio 2014 con il Grifo di Camplone che superò 2-1 la Nocerina, davanti ai 5mila del Curi, con doppietta di Mazzeo, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato poi vinto. Un anno prima esatto, il 6 gennaio 2013, una Befana con tre punti per iniziare il girone di ritorno dei grifoni che superarono 1-0 il Benevento al Vigorito con gol vittoria firmato da Ciofani. Più in generale il Perugia non perde la prima gara dell’anno dal 2019-2020 in serie B quando il Chievo si impose per 2-0 al Bentegodi. E c’è un altro dato che fa ben sperare in casa biancorossa.

Il Mazza di Ferrara, infatti, è un campo tradizionalmente ostico se si considera che, nei 12 incontri disputati in casa della Spal, il Perugia ha fatto bottino pieno solo in 2 occasioni, pareggiando 3 volte. Precedenti dunque decisamente a favore degli estensi. Occhio però perché l’ultima sfida, in ordine cronologico, disputata al Mazza, se l’è aggiudicata per 2-1 il Perugia il 15 settembre 2023. Che sia di buon auspicio? La certezza è una. Nel girone di ritorno il Perugia deve cambiare marcia. A partire dalla sfida di domenica all’ora di pranzo. Nel menu biancorosso devono esserci per forza dei punti. Ad imporlo è la classifica con la Spal quintultima a 4 punti dal Perugia. Un ko del Grifo al Mazza renderebbe il pranzo biancorosso decisamente indigesto...