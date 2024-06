Mercato. Santoro al Modena, Iannoni al Grifo. Sbaffo e Mondonico sul taccuino

Nel primo giorno utile il Perugia non ha perso tempo: nel primo pomeriggio ha "incassato" il sì del Modena per Santoro e subito dopo ha esrcitato il diritto di opzione per Iannoni che è quindi un giocatore del Grifo.

Due operazioni di mercato della nuova stagione. Come da previsione Simone Santoro è, adesso a tutti gli effetti, un giocatore del Modena. "AC Perugia Calcio comunica che la società Modena FC ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni del calciatore Simone Santoro". Nel primo giorno utile dedicato ai riscatti, il club emiliano ha deciso di esercitare il diritto per il centrocampista che a gennaio era passato in prestito al Modena. Nella sessione invernale il club aveva pagato per il prestito una cifra che intorno ai cinquantamila euro, mentre per il riscatto avrebbe sborsato circa trecentocinquantamila euro.

A seguire, la mossa del Perugia che "ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana delle prestazioni del calciatore Edoardo Iannoni". I biancorossi hanno messo sul piatto 400mila euro per esercitare il diritto di riscatto, pattuito quando il calciatore ha raggiunto il Grifo in prestito diciotto mesi fa. Adesso, tra sabato e lunedì, i granata potranno riportarlo a casa mettendo sul piatto 900 mila euro (in questo caso i 400 non sarebbero versati).

Entrate. Il Perugia ha messo gli occhi sul trequartista Alessandro Sbaffo della Recanatese, formazione retrocessa dalla C. Nonostante la retrocessione ai playout, per il giocatore è stata un’altra stagione da protagonista, con tripletta finale ai play out contro la Vis Pesaro. Per il classe ’90, una stagione con 14 gol e 8 assist, un bel bottino. Il Perugia vorrebbe accaparrarselo, al pari del difensore centrale Davide Mondonico (1997) dell’Ancona, formazione che non si è iscritta al prossimo campionato di C. Il giocatore potrebbe essere svincolato già dopo il consiglio federale di domani.

Sul taccuino del diesse biancorosso ci sarebbe anche l’esterno sinistro Christian Celesia (2002) di proprietà del Mantova.