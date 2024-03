Miglior Grifone. Il centrale Lewis conquista la tappa

Non era al meglio, ma non lo fatto avvertire agli avversari e ai suoi compagni. Sostanza e sicurezza al centro della difesa. Noah Lewis ha disputato una gran partita contro l’Ancona. E i tifosi lo hanno premiato. Perchè il difensore, con il 38,24% dei voti, ha vinto la trentunesima tappa del "Miglior Grifone Stile Gioiello", trofeo organizzato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs. Il secondo posto se lo sono aggiudicati Iannoni e Paz (autore del gol del 2-0) che hanno raccolto il 13,97% delle perferenze, quarto posto per Seghetti con l’11,76% e quinto per Lisi con l’8,09%. Anche in questa tappa l’attaccante Alessandro Seghetti ha preso punti e ha quindi consolidato la sua posizione di leader nella classifica generale a quota 132 punti. Inseguono Kouan con 100, Iannoni con 84, Bartolomei con 81, Adamonis con 80, Paz con 55 e Mezzoni con 51 punti.