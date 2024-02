Miglior Grifone. Lewis conquista la tappa. In testa resta Seghetti

PERUGIA - Si aggiudica la sua prima tappa con la maglia biancorossa, per la rete che ha chiuso l’incontro, a inizio ripresa, ma anche per la prestazione. Il difensore Noah Lewis, con il 56,64% dei voti ha vinto la ventottesima tappa del ‘Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello’ relativa alla partita Perugia–Juventus Next Gen. I tifosi del Perugia hanno anche premiato, con il secondo posto, l’autore del gol che ha sbloccato il match allo scadere del primo tempo: Sylla con il 25,87% delle preferenze si è aggiudicato il secondo posto. Terzo posto per Souarè con il 5,59%, quarto per il debuttante Agosti con il 4,20% e quinto per Iannoni con il 2,80%. In testa alla classifica generale rimane ancora Seghetti che ha collezionato fino ad ora 110 punti, inseguito da Kouan con 100, sul podio Bartolomei con 81 (tornato domenica a disposizione dopo lo stop), Iannoni con 74 e Adamonis con 60.