Miglior Grifone. Lisi si aggiudica la tappa con la Spal

È stata una tappa lottata fino all’ultimo, perché Perugia-Spal ha visto tanti protagonisti. Il traguardo, però, alla fine lo ha raggiunto Francesco Lisi. L’esterno sinistro del Perugia, che ha segnato la rete del pari e propiziato gli altri due gol, si è aggiudicato la tappa del "Miglior Grifone", trofeo ideato dal Centro di Coordinamento dei Perugia clubs con il 38,92% dei voti. I tifosi gli hanno quindi permesso di aggiudicarsi la ventiduesima tappa. Al secondo posto si è piazzato Paz (doppietta per lui contro la Spal) con il 33,51%, terzo per Kouan con il 15,14%, quarto per Torrasi con l’ 8,65% e quinto per Sylla con l’ 1,62%. In testa alla classifica generale del trofeo "Miglior Grifone" rimane Seghetti con 90 punti, inseguito da Bartolomei con 81, seguono Kouan con 76, Iannoni, Adamonis e Paz con 48, Lisi con 37 e Bozzolan con 35.